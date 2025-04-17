Мометазон-Здоровье (Mometazone-Zdorovj)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 46 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 60 доз №1
Корпорация Здоровье
204,30
Экономия при брони: -22,40 грн
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 140 доз №1
Корпорация Здоровье
265,10
Экономия при брони: -19,30 грн
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 140 доз №1
Корпорация Здоровье
265,15
Экономия при брони: -7,95 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 60 доз №1
Корпорация Здоровье
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 140 доз №1
Корпорация Здоровье
278,60
Экономия при брони: -32,80 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 60 доз №1
Корпорация Здоровье
204,30
Экономия при брони: -22,40 грн
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 140 доз №1
Корпорация Здоровье
278,60
Экономия при брони: -32,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 49 мин
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 60 доз №1
Корпорация Здоровье
204,40 грн
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 140 доз №1
Корпорация Здоровье
265,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 49 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 60 доз №1
Корпорация Здоровье
204,40 грн
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 140 доз №1
Корпорация Здоровье
265,10
Экономия при брони: -19,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 19 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 60 доз №1
Корпорация Здоровье
204,40 грн
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 140 доз №1
Корпорация Здоровье
265,10 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 60 доз №1
Корпорация Здоровье
204,30
Экономия при брони: -22,40 грн
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 140 доз №1
Корпорация Здоровье
265,00
Экономия при брони: -19,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 49 мин
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 60 доз №1
Корпорация Здоровье
204,40 грн
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 140 доз №1
Корпорация Здоровье
265,10 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 60 доз №1
Корпорация Здоровье
204,30
Экономия при брони: -22,40 грн
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 140 доз №1
Корпорация Здоровье
278,60
Экономия при брони: -32,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 60 доз №1
Корпорация Здоровье
204,40 грн
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 140 доз №1
Корпорация Здоровье
265,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 49 мин
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 60 доз №1
Корпорация Здоровье
204,40 грн
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 140 доз №1
Корпорация Здоровье
265,10 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 60 доз №1
Корпорация Здоровье
204,40 грн
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 140 доз №1
Корпорация Здоровье
265,00
Экономия при брони: -19,20 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 60 доз №1
Корпорация Здоровье
204,40 грн
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 140 доз №1
Корпорация Здоровье
265,10 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 60 доз №1
Корпорация Здоровье
204,40
Экономия при брони: -22,50 грн
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 140 доз №1
Корпорация Здоровье
265,10
Экономия при брони: -19,30 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 60 доз №1
Корпорация Здоровье
204,40 грн
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 140 доз №1
Корпорация Здоровье
260,70
Экономия при брони: -14,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 60 доз №1
Корпорация Здоровье
204,40 грн
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 140 доз №1
Корпорация Здоровье
265,10 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 60 доз №1
Корпорация Здоровье
204,40 грн
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 140 доз №1
Корпорация Здоровье
265,10 грн
Ощад аптека
Открыто
Закроется через 49 мин
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.2 км
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 60 доз №1
Корпорация Здоровье
204,40 грн
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 140 доз №1
Корпорация Здоровье
265,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 49 мин
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 60 доз №1
Корпорация Здоровье
204,40 грн
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-распылителем 140 доз №1
Корпорация Здоровье
265,10 грн