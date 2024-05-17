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Аскоцин® Макс таблетки шипучие туба, №10 - Львов (706582) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 96 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (3)
102,08
Экономия: -12,86 грн
89,22 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (2)
80,38 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: упаковка (1)
81,04 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
80,45 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
Всего: упаковка (1)
101,10 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (1)
138,10
Экономия: -53,60 грн
84,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (3)
112,50
Экономия: -27,97 грн
84,53 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (2)
119,50
Экономия: -34,97 грн
84,53 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
80,38 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
101,10 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Кропивницкого, 2
Всего: упаковка (1)
101,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
97,99
Экономия: -13,46 грн
84,53 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Федьковича, 10
Всего: упаковка (1)
101,10 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 1
Всего: упаковка (1)
101,10 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 47
Всего: упаковка (1)
80,38 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Федьковича, 26
Всего: упаковка (1)
101,10 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Июльская, 10
Всего: упаковка (1)
91,99
Экономия: -7,46 грн
84,53 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 8
Всего: упаковка (1)
101,10 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 7
Всего: упаковка (2)
80,38 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Франко Ивана, 26
Всего: упаковка (1)
101,10 грн