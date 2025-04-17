Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Чернигов
Аптека бам
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 161
2.5 км
Now Foods Витамин K2 капсулы 100 мкг №60
NOW FOODS
1056,20
Экономия при брони: -34,00 грн
1022,20 грн
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Аптека низких цен
Киев, ул. Закревского Николая, 59/1
119.0 км
Now Foods Витамин K2 капсулы 100 мкг №60
NOW FOODS
1250,30
Экономия при брони: -64,36 грн
1185,94 грн
Бажаемо здоровья
Киев, просп. Красной Калины, 15-А
121.0 км
Now Foods Витамин K2 капсулы 100 мкг №60
NOW FOODS
1022,00 грн
Подорожник
Киев, ул. Миропольская, 19
123.6 км
Now Foods Витамин K2 капсулы 100 мкг №60
NOW FOODS
1100,30
Экономия при брони: -67,00 грн
1033,30 грн
Подорожник
Киев, просп. Оболонский, 6-А
123.8 км
Now Foods Витамин K2 капсулы 100 мкг №60
NOW FOODS
1100,30
Экономия при брони: -67,00 грн
1033,30 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Макеевская, 7
124.5 км
Now Foods Витамин K2 капсулы 100 мкг №60
NOW FOODS
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Гродненская, 1/35
126.3 км
Now Foods Витамин K2 капсулы 100 мкг №60
NOW FOODS
Подорожник
Киев, ул. Бориспольская, 26-К
126.5 км
Now Foods Витамин K2 капсулы 100 мкг №60
NOW FOODS
1100,30
Экономия при брони: -67,00 грн
1033,30 грн
Бажаемо здоровья
Киев, просп. Соборности, 7-А
126.7 км
Now Foods Витамин K2 капсулы 100 мкг №60
NOW FOODS
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
126.9 км
Now Foods Витамин K2 капсулы 100 мкг №60
NOW FOODS
1201,33
Экономия при брони: -52,20 грн
1149,13 грн
Бажаемо здоровья
Киев, перек. Ялтинская / Литвинского, 24/23
127.3 км
Now Foods Витамин K2 капсулы 100 мкг №60
NOW FOODS
Аптека низких цен
Киев, бульв. Шамо Игоря, 2/7
127.6 км
Now Foods Витамин K2 капсулы 100 мкг №60
NOW FOODS
1236,00
Экономия при брони: -50,06 грн
1185,94 грн
Подорожник
Киев, бульв. Бучмы Амвросия, 6-А
127.9 км
Now Foods Витамин K2 капсулы 100 мкг №60
NOW FOODS
1100,30
Экономия при брони: -67,00 грн
1033,30 грн
Подорожник
Киев, просп. Тычины Павла, 9
128.2 км
Now Foods Витамин K2 капсулы 100 мкг №60
NOW FOODS
1100,30
Экономия при брони: -67,00 грн
1033,30 грн
Подорожник
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
130.0 км
Now Foods Витамин K2 капсулы 100 мкг №60
NOW FOODS
1100,30
Экономия при брони: -67,00 грн
1033,30 грн
Подорожник
Киев, перек. Большая Васильковская / Деловая, 84/20
130.5 км
Now Foods Витамин K2 капсулы 100 мкг №60
NOW FOODS
1100,30
Экономия при брони: -67,00 грн
1033,30 грн
Подорожник
Ирпень, ул. Украинская, 83-Б
130.9 км
Now Foods Витамин K2 капсулы 100 мкг №60
NOW FOODS
1100,30
Экономия при брони: -78,10 грн
1022,20 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Гришко Михаила, 6
130.9 км
Now Foods Витамин K2 капсулы 100 мкг №60
NOW FOODS
1273,78
Экономия при брони: -87,84 грн
1185,94 грн
Бажаемо здоровья
Киев, перек. Ереванская / Джохара Дудаева, 9/2
131.5 км
Now Foods Витамин K2 капсулы 100 мкг №60
NOW FOODS
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Маккейна Джона, 1-Б
131.7 км
Now Foods Витамин K2 капсулы 100 мкг №60
NOW FOODS
1022,00 грн