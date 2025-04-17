Винница (адрес не указан)
Доступно в 59 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
1018,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
1018,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
1018,20 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
312,57
Экономия при брони: -19,38 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
1018,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
1018,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
1018,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
1070,89
Экономия при брони: -95,48 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
1018,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
1041,90
Экономия при брони: -64,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
1065,84
Экономия при брони: -90,07 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
1018,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
625,14
Экономия при брони: -38,76 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
1018,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
863,12
Экономия при брони: -82,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
1018,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Стрелецкая, 1
1.4 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
1018,20 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Черновола Вячеслава, 29
1.5 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
1018,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Соборная, 35
1.6 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
1018,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Шимко Максима, 7-А
1.6 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
1018,20 грн