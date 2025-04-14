Одесса (адрес не указан)
Доступно в 110 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
633,70
Экономия при брони: -29,20 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
647,40
Экономия при брони: -48,35 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
1018,20 грн
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
1018,20 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
1018,20 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
1018,20 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
1018,20 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
1018,20 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
1018,20 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
1018,20 грн
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
1041,90
Экономия при брони: -67,20 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
1018,20 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
1018,20 грн
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
1018,20 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 65
3.5 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
1018,20 грн
Подорожник
Одесса, ул. Преображенская, 82
3.6 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
1018,20 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Греческая, 46
3.6 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
Аптека шар@
Одесса, просп. Украинских Героев, 3
3.7 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
1098,70
Экономия при брони: -122,77 грн