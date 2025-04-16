Николаев (адрес не указан)
Доступно в 74 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 41 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
1074,94
Экономия при брони: -69,11 грн
1005,83 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
1018,20 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
1086,44
Экономия при брони: -71,97 грн
1014,47 грн
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
1036,90 грн
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
1018,20 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
1066,07
Экономия при брони: -122,09 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
1099,42
Экономия при брони: -155,44 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
312,84
Экономия при брони: -19,68 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
1038,10
Экономия при брони: -60,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 11 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
1018,20 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется через 11 мин
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
1018,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 41 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
1087,27
Экономия при брони: -111,29 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
539,91
Экономия при брони: -51,92 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
207,44
Экономия при брони: -12,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
1067,28
Экономия при брони: -68,97 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 11 мин
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
1018,20 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
1068,52
Экономия при брони: -55,91 грн
1012,61 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 41 мин
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
1018,20 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
1018,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 41 мин
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
1018,20 грн