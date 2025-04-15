Львов (адрес не указан)
Доступно в 131 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
967,65
Экономия при брони: -40,45 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
1018,30 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
1038,10
Экономия при брони: -102,80 грн
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
1038,10
Экономия при брони: -102,80 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
1005,58
Экономия при брони: -74,05 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
1018,20 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
1018,30
Экономия при брони: -83,00 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
95,63
Экономия при брони: -2,10 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
1041,90
Экономия при брони: -106,60 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
1041,90
Экономия при брони: -106,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
760,16
Экономия при брони: -11,92 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
833,52
Экономия при брони: -85,28 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
1018,30
Экономия при брони: -83,00 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
1087,78
Экономия при брони: -94,57 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
1041,50
Экономия при брони: -106,20 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
1037,20
Экономия при брони: -101,90 грн