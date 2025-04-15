Киев
Мельдин (Meldine)

Мельдин (Meldine)

Львов (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 131 аптеках в Львов
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
952,60 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
928,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
967,65
Экономия при брони: -40,45 грн
927,20 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
1018,30 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
1038,10
Экономия при брони: -102,80 грн
935,30 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
476,80 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
928,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
1038,10
Экономия при брони: -102,80 грн
935,30 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
1005,58
Экономия при брони: -74,05 грн
931,53 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
1018,20 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
1018,30
Экономия при брони: -83,00 грн
935,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
95,63
Экономия при брони: -2,10 грн
93,53 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
1041,90
Экономия при брони: -106,60 грн
935,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
1041,90
Экономия при брони: -106,60 грн
935,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
760,16
Экономия при брони: -11,92 грн
748,24 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:30
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
833,52
Экономия при брони: -85,28 грн
748,24 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
1018,30
Экономия при брони: -83,00 грн
935,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
1087,78
Экономия при брони: -94,57 грн
993,21 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
1041,50
Экономия при брони: -106,20 грн
935,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
1037,20
Экономия при брони: -101,90 грн
935,30 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное