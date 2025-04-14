Харьков (адрес не указан)
Доступно в 117 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
1071,95
Экономия при брони: -95,92 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
1108,78
Экономия при брони: -105,88 грн
1002,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
1037,20
Экономия при брони: -32,80 грн
1004,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
1018,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
1018,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
107,77
Экономия при брони: -8,45 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
1102,74
Экономия при брони: -109,53 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
1018,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
1103,59
Экономия при брони: -120,26 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
1018,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 72
2.2 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
1018,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
1100,04
Экономия при брони: -107,74 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
1073,92
Экономия при брони: -80,71 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
1018,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия