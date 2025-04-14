Днепр (адрес не указан)
Доступно в 152 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
1018,20 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
716,95
Экономия при брони: -46,87 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
1018,20 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
1042,80
Экономия при брони: -134,20 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
1018,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
744,79
Экономия при брони: -45,46 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
622,86
Экономия при брони: -77,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
1018,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
1002,25
Экономия при брони: -53,38 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
1053,39
Экономия при брони: -52,92 грн
1000,47 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
1049,60
Экономия при брони: -88,44 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
439,38
Экономия при брони: -54,64 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
1035,16
Экономия при брони: -33,17 грн
1001,99 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
1018,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
1018,20 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
419,50
Экономия при брони: -19,48 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
1018,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
1018,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
1099,32
Экономия при брони: -86,99 грн
1012,33 грн