Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 53 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
104,28
Экономия при брони: -7,70 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
1018,20 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
1018,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 49 мин
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
1018,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 49 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
1018,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 19 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
1098,66
Экономия при брони: -99,16 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
1018,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 49 мин
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
1018,20 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
1018,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
1018,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 49 мин
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
1018,20 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
1018,20 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
1042,94
Экономия при брони: -42,93 грн
1000,01 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
1018,20 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
1018,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
1018,20 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
1018,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
1078,06
Экономия при брони: -56,66 грн
1021,40 грн
Ощад аптека
Открыто
Закроется через 49 мин
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.2 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
1018,20 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Мельдин раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия