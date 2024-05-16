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Now Foods фолиевая кислота таблетки 800 мкг, №30 - Львов (826757) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 63 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
155,61 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (2)
155,61 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: упаковка (1)
232,80
Экономия: -57,00 грн
175,80 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (1)
213,75 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (1)
232,80
Экономия: -57,00 грн
175,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
168,21 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
213,75 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (2)
232,80
Экономия: -57,00 грн
175,80 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
213,75 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
Всего: упаковка (1)
205,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 47
Всего: упаковка (1)
168,21 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 15 мин
Львов, ул. Под Дубом, 7-Б
Всего: упаковка (3)
232,80
Экономия: -57,00 грн
175,80 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 153
Всего: упаковка (2)
194,80
Экономия: -19,00 грн
175,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 7
Всего: упаковка (2)
164,61 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Франко Ивана, 26
Всего: упаковка (1)
213,75 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Львов, ул. Городоцкая, 159
Всего: упаковка (1)
162,81 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Моршинская, 2
Всего: упаковка (1)
197,60 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 7/7
Всего: упаковка (1)
158,31 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Замарстыновская, 11
Всего: упаковка (2)
232,80
Экономия: -57,00 грн
175,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 82
Всего: упаковка (1)
155,61 грн