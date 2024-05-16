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Now Foods фолиевая кислота таблетки 800 мкг, №250 - Львов (709296) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Трускавец, ул. Стебницкая, 43-А
Всего: упаковка (2)
334,32 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
Всего: упаковка (2)
335,83 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Воли, 5/1
Всего: упаковка (2)
332,84 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Соборности, 11-В
Всего: упаковка (2)
336,30 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, ул. Защитников Украины, 47
Всего: упаковка (2)
335,21 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киверцы, ул. Соборности, 5-А
Всего: упаковка (1)
335,30 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Делятин, ул. 16-го Июля, 297-А
Всего: упаковка (1)
333,43 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Иршава, пл. Народная, 9
Всего: упаковка (3)
336,43 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Минайская, 18-Г
Всего: упаковка (1)
333,54 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
Всего: упаковка (2)
333,76 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Сечевых Стрельцов, 4
Всего: упаковка (1)
336,47 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Житомир, перек. Киевская / Театральная, 7/4
Всего: упаковка (1)
334,57 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Липовец, ул. Липковского Василия, 28
Всего: упаковка (1)
332,51 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Сквира, ул. Соборная, 12
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-20 - 12:00
333,50 грн
Подорожник
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Песковка, ул. Привокзальная, 11-А
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
333,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Макаров, ул. Хмельницкого Богдана, 64
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-18 - 19:00
333,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Макаров, ул. Ростовского Димитрия, 34
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-18 - 19:00
333,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Макаров, ул. Набережная, 3
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-18 - 19:00
333,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Бышев, ул. Киевская, 53-А
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-20 - 12:00
333,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Фастов, ул. Соборная, 65
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-18 - 16:00
333,50 грн