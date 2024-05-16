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Атомоксин® капсулы твердые 18 мг блистер, №14 - Киев (809802) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (1)
964,99
Экономия: -185,30 грн
779,69 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (1)
960,96
Экономия: -166,57 грн
794,39 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Коперника, 2-А
Всего: упаковка (1)
937,97
Экономия: -140,75 грн
797,22 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 116
Всего: упаковка (3)
1000,20
Экономия: -210,20 грн
790,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 3-А
Всего: упаковка (1)
813,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пер. Апрельский, 9
Всего: упаковка (1)
813,00 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 60
Всего: упаковка (1)
935,00
Экономия: -199,92 грн
735,08 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 28
Всего: упаковка (1)
903,89
Экономия: -107,40 грн
796,49 грн
Виталюкс
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ревуцкого, 9
Всего: упаковка (1)
856,72 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Вышгородская, 56/2
Всего: упаковка (1)
813,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Порика Василия, 13
Всего: упаковка (2)
813,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Порика Василия, 7-А
Всего: упаковка (1)
950,86
Экономия: -154,54 грн
796,32 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
Всего: упаковка (1)
897,18
Экономия: -100,73 грн
796,45 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Боярка, ул. Молодежная, 2-А
Всего: упаковка (1)
886,98
Экономия: -90,53 грн
796,45 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Бровары, бульв. Независимости, 11
Всего: упаковка (1)
877,22
Экономия: -80,36 грн
796,86 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Ирпень, ул. Алиевой З., 61
Всего: упаковка (1)
813,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Буча, ул. Энергетиков, 13
Всего: упаковка (2)
813,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Белая Церковь, бульв. Александрийский, 137
Всего: упаковка (1)
858,04
Экономия: -61,47 грн
796,57 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Белая Церковь, ул. Гоголя, 16
Всего: упаковка (1)
860,39
Экономия: -63,97 грн
796,42 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, ул. Киевская, 39
Всего: упаковка (1)
875,68
Экономия: -79,99 грн
795,69 грн