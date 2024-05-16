Атомоксин® капсулы твердые 18 мг блистер, №14 - Киев (809802) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 13 аптеках
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Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
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Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
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Бровары, бульв. Независимости, 11
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Ирпень, ул. Алиевой З., 61
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Буча, ул. Энергетиков, 13
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Белая Церковь, бульв. Александрийский, 137
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Белая Церковь, ул. Гоголя, 16
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Житомир, ул. Киевская, 39