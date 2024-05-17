Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА НЕРВНУЮ СИСТЕМУПСИХОАНАЛЕПТИКИПСИХОСТИМУЛЯТОРЫ, СРЕДСТВА ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ СИНДРОМЕ НАРУШЕНИЯ ВНИМАНИЯ И ГИПЕРАКТИВНОСТИ (ADHD), И НООТРОПНЫЕ СРЕДСТВАСимпатомиметики центрального действияАтомоксетинАтомоксин®Цены в аптеках

Атомоксин® капсулы твердые 10 мг блистер, №7 - Одесса (699498) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
665,82
Экономия: -92,61 грн
573,21 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
668,55 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Канатная, 72
Всего: упаковка (1)
644,85
Экономия: -71,76 грн
573,09 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, дорога Люстдорфская, 52
Всего: упаковка (1)
587,50 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Белгород-Днестровский, ул. Маяковского, 12-А
Всего: упаковка (1)
587,50 грн
Фармакопейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 23/12
Всего: упаковка (1)
650,33
Экономия: -73,23 грн
577,10 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Николаев, просп. Центральный, 66
Всего: упаковка (1)
685,84
Экономия: -109,65 грн
576,19 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
Всего: упаковка (1)
665,99 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
Всего: упаковка (1)
662,28 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
Всего: упаковка (1)
607,50 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
Всего: упаковка (1)
607,50 грн
Аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 10
Всего: упаковка (1)
667,99
Экономия: -105,38 грн
562,61 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 87-Г
Всего: упаковка (1)
606,99
Экономия: -44,38 грн
562,61 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 30
Всего: упаковка (1)
667,99
Экономия: -105,38 грн
562,61 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 2
Всего: упаковка (1)
650,99
Экономия: -88,38 грн
562,61 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 20-А
Всего: упаковка (1)
662,21
Экономия: -90,26 грн
571,95 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 12-Е
Всего: упаковка (1)
587,50 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Александрия, просп. Соборный, 111
Всего: упаковка (1)
587,50 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Смела, ул. Шевченко Тараса, 9-А
Всего: упаковка (1)
649,03
Экономия: -70,69 грн
578,34 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Смела, ул. Соборная, 91
Всего: упаковка (1)
634,03
Экономия: -59,08 грн
574,95 грн