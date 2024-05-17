Атомоксин® капсулы твердые 10 мг блистер, №7 - Львов (699498) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 4 аптеках
Аптека бам
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Химическая, 5
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Кульпарковская, 95
В других городах:
Аптека оптовых цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Любинская, 96
1 социальна аптека
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, ул. Стуса Василия, 1
1 социальна аптека
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, ул. Винниченко, 8
Аптека оптовых цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Днестровская, 6
Аптека доброго дня
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 07:00
Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9/2
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
Аптека доброго дня
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 26
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (3)
Закрыто Открывается в 08:30
Тернополь, ул. Троллейбусная, 14
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Троллейбусная, 14
Аптека оптовых цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Торговица, 7
Аптека бам
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, просп. Бандеры Степана, 96
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, просп. Бандеры Степана, 96
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Соборности, 11
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Соборности, 11-Ж
Аптека оптовых цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Соборности, 11-В
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Возрождения, 41-Б
Аптека оптовых цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Соборная, 192-Д