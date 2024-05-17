Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА НЕРВНУЮ СИСТЕМУПСИХОАНАЛЕПТИКИПСИХОСТИМУЛЯТОРЫ, СРЕДСТВА ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ СИНДРОМЕ НАРУШЕНИЯ ВНИМАНИЯ И ГИПЕРАКТИВНОСТИ (ADHD), И НООТРОПНЫЕ СРЕДСТВАСимпатомиметики центрального действияАтомоксетинАтомоксин®Цены в аптеках

Атомоксин® капсулы твердые 10 мг блистер, №7 - Львов (699498) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (1)
613,99
Экономия: -52,46 грн
561,53 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Химическая, 5
Всего: упаковка (1)
680,99
Экономия: -119,46 грн
561,53 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Кульпарковская, 95
Всего: упаковка (1)
667,99
Экономия: -106,46 грн
561,53 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Любинская, 96
Всего: упаковка (1)
666,82 грн
В других городах:
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, ул. Стуса Василия, 1
Всего: упаковка (1)
646,20
Экономия: -77,40 грн
568,80 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, ул. Винниченко, 8
Всего: упаковка (1)
659,40
Экономия: -90,60 грн
568,80 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Днестровская, 6
Всего: упаковка (1)
667,88 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9/2
Всего: упаковка (1)
665,50
Экономия: -96,70 грн
568,80 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
Всего: упаковка (1)
661,23 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 26
Всего: упаковка (1)
683,70
Экономия: -114,90 грн
568,80 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:30
Тернополь, ул. Троллейбусная, 14
Всего: упаковка (3)
653,99
Экономия: -92,46 грн
561,53 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Троллейбусная, 14
Всего: упаковка (1)
653,99
Экономия: -92,46 грн
561,53 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Торговица, 7
Всего: упаковка (1)
668,61 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, просп. Бандеры Степана, 96
Всего: упаковка (1)
613,99
Экономия: -52,46 грн
561,53 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, просп. Бандеры Степана, 96
Всего: упаковка (1)
585,40 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Соборности, 11
Всего: упаковка (1)
606,99
Экономия: -45,46 грн
561,53 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Соборности, 11-Ж
Всего: упаковка (1)
609,21
Экономия: -23,26 грн
585,95 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Соборности, 11-В
Всего: упаковка (1)
661,53 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Возрождения, 41-Б
Всего: упаковка (1)
694,99
Экономия: -133,46 грн
561,53 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Соборная, 192-Д
Всего: упаковка (1)
663,76 грн