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Атомоксин® капсулы твердые 10 мг блистер, №7 - Киев (699498) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (1)
661,28 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
662,12 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
666,84 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 116
Всего: упаковка (2)
720,20
Экономия: -151,40 грн
568,80 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: упаковка (1)
667,48 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Кирилловская, 116-А
Всего: упаковка (1)
674,00
Экономия: -144,75 грн
529,25 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Лобановского, 196
Всего: упаковка (1)
681,93
Экономия: -109,25 грн
572,68 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Лобановского, 4-Д
Всего: упаковка (1)
720,20
Экономия: -151,40 грн
568,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 3-А
Всего: упаковка (1)
587,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 29
Всего: упаковка (1)
691,59
Экономия: -118,91 грн
572,68 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 60
Всего: упаковка (1)
674,00
Экономия: -144,75 грн
529,25 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 28
Всего: упаковка (1)
652,23
Экономия: -77,50 грн
574,73 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Порика Василия, 13
Всего: упаковка (1)
587,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
Всего: упаковка (1)
645,86
Экономия: -72,51 грн
573,35 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, просп. Берестейский, 136
Всего: упаковка (1)
669,64 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Боярка, ул. Молодежная, 2-А
Всего: упаковка (1)
640,71
Экономия: -65,39 грн
575,32 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Бровары, бульв. Независимости, 7
Всего: упаковка (1)
663,29 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Бровары, бульв. Независимости, 11
Всего: упаковка (1)
635,92
Экономия: -60,66 грн
575,26 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Ирпень, ул. Алиевой З., 61
Всего: упаковка (1)
587,50 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Буча, ул. Энергетиков, 13
Всего: упаковка (1)
587,50 грн