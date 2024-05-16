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Атомоксин® капсулы твердые 10 мг блистер, №7 - Харьков (699498) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
642,81
Экономия: -70,00 грн
572,81 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
665,06 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
663,56
Экономия: -85,14 грн
578,42 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Героев Харькова, 144
Всего: упаковка (1)
644,58
Экономия: -71,23 грн
573,35 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
Всего: упаковка (1)
669,89 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
Всего: упаковка (1)
631,70
Экономия: -58,72 грн
572,98 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Бекетова, 21
Всего: упаковка (1)
662,51 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Грицевца Сергея, 33-А
Всего: упаковка (1)
686,49
Экономия: -113,56 грн
572,93 грн
В других городах:
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 44
Всего: упаковка (1)
660,65
Экономия: -89,15 грн
571,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Днепр, ул. Калиновая, 14
Всего: упаковка (1)
617,96
Экономия: -44,98 грн
572,98 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
Всего: упаковка (1)
628,20
Экономия: -55,32 грн
572,88 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 76-В
Всего: упаковка (1)
642,98
Экономия: -69,91 грн
573,07 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
631,56
Экономия: -58,23 грн
573,33 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
664,76 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
Всего: упаковка (1)
610,48
Экономия: -37,57 грн
572,91 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
Всего: упаковка (1)
674,09
Экономия: -101,41 грн
572,68 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (1)
673,71
Экономия: -101,05 грн
572,66 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
Всего: упаковка (3)
629,34
Экономия: -52,27 грн
577,07 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 40
Всего: упаковка (1)
678,29
Экономия: -104,94 грн
573,35 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 30-Д
Всего: упаковка (1)
673,84
Экономия: -100,89 грн
572,95 грн