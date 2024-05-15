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Атомоксин® капсулы твердые 10 мг блистер, №7 - Днепр (Днепропетровск) (699498) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
Всего: упаковка (1)
610,48
Экономия: -37,57 грн
572,91 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (1)
673,71
Экономия: -101,05 грн
572,66 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
631,56
Экономия: -58,23 грн
573,33 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
664,76 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Науки, 40
Всего: упаковка (1)
678,29
Экономия: -104,94 грн
573,35 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
Всего: упаковка (3)
629,34
Экономия: -52,27 грн
577,07 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
Всего: упаковка (1)
674,09
Экономия: -101,41 грн
572,68 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Калиновая, 76-В
Всего: упаковка (1)
642,98
Экономия: -69,91 грн
573,07 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Героев, 30-Д
Всего: упаковка (1)
673,84
Экономия: -100,89 грн
572,95 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Калиновая, 14
Всего: упаковка (1)
617,96
Экономия: -44,98 грн
572,98 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
Всего: упаковка (1)
628,20
Экономия: -55,32 грн
572,88 грн
В других городах:
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Рустави, 2
Всего: упаковка (1)
616,59
Экономия: -41,48 грн
575,11 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
633,51
Экономия: -60,49 грн
573,02 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
610,42
Экономия: -37,51 грн
572,91 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
695,90
Экономия: -62,78 грн
633,12 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
701,89
Экономия: -127,46 грн
574,43 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
Всего: упаковка (1)
619,34
Экономия: -52,22 грн
567,12 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
Всего: упаковка (1)
620,13
Экономия: -39,11 грн
581,02 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 39 мин
Запорожье, шоссе Ореховское, 10-Г
Всего: упаковка (1)
683,70
Экономия: -114,90 грн
568,80 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, шоссе Ореховское, 10
Всего: упаковка (1)
714,10
Экономия: -145,30 грн
568,80 грн