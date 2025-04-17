Луцетам® раствор для инъекций (Lucetam® solution for injection)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 82 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
376,99
Экономия при брони: -62,26 грн
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
435,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
144,84
Экономия при брони: -16,88 грн
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
435,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
361,86
Экономия при брони: -35,48 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
352,90
Экономия при брони: -33,00 грн
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
435,00 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
435,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
300,74
Экономия при брони: -19,58 грн
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
435,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 5 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
382,62
Экономия при брони: -99,58 грн
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
435,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
383,20 грн
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
435,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
334,26
Экономия при брони: -19,47 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
383,20 грн
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
435,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
383,20 грн
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
435,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
340,37
Экономия при брони: -51,85 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
365,28
Экономия при брони: -35,94 грн
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
435,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
383,20 грн
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
435,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
383,20 грн
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
435,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
383,20 грн
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
435,00 грн