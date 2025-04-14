Киев
Луцетам® раствор для инъекций (Lucetam® solution for injection)

Луцетам® раствор для инъекций (Lucetam® solution for injection)

Одесса (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 159 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
246,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
324,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
150,99
Экономия при брони: -6,96 грн
144,03 грн
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
397,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
320,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
356,60
Экономия при брони: -23,80 грн
332,80 грн
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
397,20 грн
Софья
Открыто
Закроется в 18:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
381,60 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
311,50 грн
Аптека нц
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
340,30 грн
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
397,20 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
340,30 грн
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
397,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
340,30 грн
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
397,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
340,30 грн
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
397,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
340,30 грн
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
397,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
324,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
322,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
333,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
318,77
Экономия при брони: -11,08 грн
307,69 грн
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
397,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
340,30 грн
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
397,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 31
3.4 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
323,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.4 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
256,68 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
332,80 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное