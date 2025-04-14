Луцетам® раствор для инъекций (Lucetam® solution for injection)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 159 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
150,99
Экономия при брони: -6,96 грн
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
397,20 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
356,60
Экономия при брони: -23,80 грн
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
397,20 грн
Софья
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
340,30 грн
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
397,20 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
340,30 грн
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
397,20 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
340,30 грн
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
397,20 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
340,30 грн
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
397,20 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
340,30 грн
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
397,20 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
318,77
Экономия при брони: -11,08 грн
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
397,20 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
340,30 грн
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
397,20 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 31
3.4 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.4 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis