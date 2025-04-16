Луцетам® раствор для инъекций (Lucetam® solution for injection)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 108 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 41 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
359,18
Экономия при брони: -21,81 грн
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
409,31
Экономия при брони: -15,29 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
141,84
Экономия при брони: -18,32 грн
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
395,20 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
96,73
Экономия при брони: -5,02 грн
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
430,36
Экономия при брони: -24,40 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
395,20 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
358,87
Экономия при брони: -44,30 грн
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
392,65
Экономия при брони: -22,51 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
383,20
Экономия при брони: -49,19 грн
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
395,20 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
319,00
Экономия при брони: -10,20 грн
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
395,20 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
320,30
Экономия при брони: -11,50 грн
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
395,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 11 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
285,12
Экономия при брони: -7,20 грн
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
395,20 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется через 11 мин
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
363,15
Экономия при брони: -50,77 грн
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
395,20 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 41 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
360,49
Экономия при брони: -41,80 грн
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
384,24
Экономия при брони: -22,06 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
73,30
Экономия при брони: -9,57 грн
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
395,20 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis