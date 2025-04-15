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Луцетам® раствор для инъекций (Lucetam® solution for injection)

Луцетам® раствор для инъекций (Lucetam® solution for injection)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 154 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
262,02 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
340,10 грн
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
397,00 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
340,10 грн
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
397,00 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
340,10 грн
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
397,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
340,10 грн
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
397,00 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
358,50
Экономия при брони: -59,40 грн
299,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
340,80
Экономия при брони: -41,70 грн
299,10 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 18:00
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
117,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
320,30
Экономия при брони: -21,20 грн
299,10 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
256,22 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
320,30
Экономия при брони: -21,20 грн
299,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:30
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
299,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
352,40
Экономия при брони: -53,30 грн
299,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
383,36
Экономия при брони: -37,25 грн
346,11 грн
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
371,75
Экономия при брони: -21,51 грн
350,24 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
299,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
59,82 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
350,70
Экономия при брони: -51,60 грн
299,10 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 19:00
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
1.0 км
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
272,48 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
317,10
Экономия при брони: -18,00 грн
299,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
337,63
Экономия при брони: -20,81 грн
316,82 грн
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
397,00 грн
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