Луцетам® раствор для инъекций (Lucetam® solution for injection)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 154 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
340,10 грн
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
397,00 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
340,10 грн
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
397,00 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
340,10 грн
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
397,00 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
340,10 грн
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
397,00 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
358,50
Экономия при брони: -59,40 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
340,80
Экономия при брони: -41,70 грн
D.s.
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
320,30
Экономия при брони: -21,20 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
320,30
Экономия при брони: -21,20 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
352,40
Экономия при брони: -53,30 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
383,36
Экономия при брони: -37,25 грн
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
371,75
Экономия при брони: -21,51 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
350,70
Экономия при брони: -51,60 грн
Пульс
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
1.0 км
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
317,10
Экономия при брони: -18,00 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
337,63
Экономия при брони: -20,81 грн
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
397,00 грн