Киев
Луцетам® раствор для инъекций (Lucetam® solution for injection)

Луцетам® раствор для инъекций (Lucetam® solution for injection)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 548 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 49 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
319,50 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
295,52 грн
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
318,80 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
217,22 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
303,92 грн
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
307,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
356,10
Экономия при брони: -49,90 грн
306,20 грн
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
397,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
211,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
316,62
Экономия при брони: -14,14 грн
302,48 грн
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
385,00 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
287,88 грн
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
321,30 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
331,86
Экономия при брони: -50,44 грн
281,42 грн
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
394,44
Экономия при брони: -59,95 грн
334,49 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
330,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
152,10
Экономия при брони: -8,10 грн
144,01 грн
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
397,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
385,00 грн
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
397,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
289,10 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
247,24 грн
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
320,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
321,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
385,00 грн
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
397,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
385,00 грн
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
397,20 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
331,86
Экономия при брони: -50,44 грн
281,42 грн
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
398,65
Экономия при брони: -60,59 грн
338,06 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
311,12
Экономия при брони: -13,43 грн
297,69 грн
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
397,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
242,80 грн
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