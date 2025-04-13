Луцетам® раствор для инъекций (Lucetam® solution for injection)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 548 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 49 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
356,10
Экономия при брони: -49,90 грн
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
397,20 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
316,62
Экономия при брони: -14,14 грн
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
385,00 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
331,86
Экономия при брони: -50,44 грн
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
394,44
Экономия при брони: -59,95 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
152,10
Экономия при брони: -8,10 грн
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
397,20 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
385,00 грн
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
397,20 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
385,00 грн
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
397,20 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
385,00 грн
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
397,20 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
331,86
Экономия при брони: -50,44 грн
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
398,65
Экономия при брони: -60,59 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
311,12
Экономия при брони: -13,43 грн
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
397,20 грн
Подорожник
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis