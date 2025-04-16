Луцетам® раствор для инъекций (Lucetam® solution for injection)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 158 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается через 15 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
338,70 грн
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
395,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 15 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
146,78
Экономия при брони: -19,70 грн
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
395,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 15 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 15 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
350,85
Экономия при брони: -25,85 грн
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
395,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 15 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
379,76
Экономия при брони: -19,47 грн
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
395,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 15 мин
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 15 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
259,00
Экономия при брони: -13,81 грн
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
395,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 15 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
366,20
Экономия при брони: -44,06 грн
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
395,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 15 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
338,70 грн
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
395,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 15 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
338,70 грн
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
395,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 15 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
201,56
Экономия при брони: -8,53 грн
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
395,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 15 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 15 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
376,47
Экономия при брони: -50,98 грн
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
287,44
Экономия при брони: -12,81 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 15 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
338,70 грн
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
395,30 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 15 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
368,94
Экономия при брони: -43,45 грн
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
395,30 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
375,37
Экономия при брони: -49,88 грн
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
395,30 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 15 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
338,70 грн
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
395,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 15 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
309,79
Экономия при брони: -15,27 грн
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
366,31
Экономия при брони: -27,29 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 15 мин
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis