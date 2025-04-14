Луцетам® раствор для инъекций (Lucetam® solution for injection)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 201 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
370,92
Экономия при брони: -32,46 грн
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
397,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
375,80
Экономия при брони: -38,76 грн
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
397,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
340,30 грн
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
397,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
383,99
Экономия при брони: -45,48 грн
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
397,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
251,80
Экономия при брони: -11,14 грн
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
397,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
340,30 грн
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
397,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
1.3 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
1.5 км
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
397,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
1.7 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis