Луцетам® раствор для инъекций (Lucetam® solution for injection)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 77 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
383,20 грн
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
395,20 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
348,50
Экономия при брони: -10,46 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
225,26
Экономия при брони: -6,30 грн
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
395,20 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
383,20 грн
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
395,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 50 мин
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
382,66
Экономия при брони: -59,00 грн
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
395,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 50 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
353,60
Экономия при брони: -40,80 грн
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
395,20 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 20 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
336,99
Экономия при брони: -19,92 грн
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
395,20 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
282,88
Экономия при брони: -32,64 грн
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
395,20 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 50 мин
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
146,58
Экономия при брони: -17,12 грн
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
398,63
Экономия при брони: -16,55 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
383,20 грн
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
395,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
383,20 грн
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
395,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 50 мин
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
405,99
Экономия при брони: -24,53 грн
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
395,20 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
318,20
Экономия при брони: -5,40 грн
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
395,20 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
383,20 грн
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
395,20 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Луцетам® раствор для инъекций 1 г ампула 5 мл №10
Egis
383,20 грн
Луцетам® раствор для инъекций 3 г ампула 15 мл №4
Egis
395,20 грн