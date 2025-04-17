Киев
ДЕКРИСТОЛ 500 МЕ (Dekristol 500 ME)

ДЕКРИСТОЛ 500 МЕ (Dekristol 500 ME)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 8 аптеках в Чернигов
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Декристол 500 МЕ таблетки 500 МЕ блистер №50
Мибе Украина
136,41
Экономия при брони: -28,66 грн
107,75 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Декристол 500 МЕ таблетки 500 МЕ блистер №50
Мибе Украина
185,65 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 11
0.8 км
Декристол 500 МЕ таблетки 500 МЕ блистер №50
Мибе Украина
180,80 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
Декристол 500 МЕ таблетки 500 МЕ блистер №50
Мибе Украина
150,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 13
1.7 км
Декристол 500 МЕ таблетки 500 МЕ блистер №50
Мибе Украина
177,66
Экономия при брони: -28,83 грн
148,83 грн
Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.7 км
Декристол 500 МЕ таблетки 500 МЕ блистер №50
Мибе Украина
187,00 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:30
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 8
3.1 км
Декристол 500 МЕ таблетки 500 МЕ блистер №50
Мибе Украина
162,40 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Всехсвятская, 5
3.5 км
Декристол 500 МЕ таблетки 500 МЕ блистер №50
Мибе Украина
185,85 грн
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Репки, ул. Свято-Николаевская, 69
36.6 км
Декристол 500 МЕ таблетки 500 МЕ блистер №50
Мибе Украина
131,35 грн
D.s.
Открыто
Закроется через 50 мин
Великая Дымерка, ул. Парковая, 1-Г
104.3 км
Декристол 500 МЕ таблетки 500 МЕ блистер №50
Мибе Украина
189,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 50 мин
Новые Петровцы, ул. Свято-Покровская, 218
113.5 км
Декристол 500 МЕ таблетки 500 МЕ блистер №50
Мибе Украина
186,10
Экономия при брони: -39,10 грн
147,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 50 мин
Новые Петровцы, ул. Свято-Покровская, 218-А
113.5 км
Декристол 500 МЕ таблетки 500 МЕ блистер №50
Мибе Украина
82,75 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, ул. Симоненко Василия, 107
114.0 км
Декристол 500 МЕ таблетки 500 МЕ блистер №50
Мибе Украина
144,82 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 68
114.0 км
Декристол 500 МЕ таблетки 500 МЕ блистер №50
Мибе Украина
148,55 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 66
114.0 км
Декристол 500 МЕ таблетки 500 МЕ блистер №50
Мибе Украина
137,92 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 67/2
114.0 км
Декристол 500 МЕ таблетки 500 МЕ блистер №50
Мибе Украина
139,89 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, ул. Владимира Великого, 10
114.3 км
Декристол 500 МЕ таблетки 500 МЕ блистер №50
Мибе Украина
181,85 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, ул. Олимпийская, 10
114.4 км
Декристол 500 МЕ таблетки 500 МЕ блистер №50
Мибе Украина
185,95 грн
Вета
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, бульв. Независимости, 9
114.5 км
Декристол 500 МЕ таблетки 500 МЕ блистер №50
Мибе Украина
98,93 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, бульв. Независимости, 7
114.6 км
Декристол 500 МЕ таблетки 500 МЕ блистер №50
Мибе Украина
148,30 грн
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