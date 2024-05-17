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Анагрелид-Виста капсулы твердые 0,5 мг бутылка, №100 - Одесса (806197) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
Всего: упаковка (1)
7475,78 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Черкассы, ул. Самийла Кошки, 216
Всего: упаковка (2)
8481,34
Экономия: -706,31 грн
7775,03 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Тараща, ул. Хмельницкого Богдана, 46
Всего: упаковка (17)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
8073,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Рустави, 13
Всего: упаковка (1)
9119,70
Экономия: -1382,40 грн
7737,30 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 335
Всего: упаковка (1)
8395,60
Экономия: -703,21 грн
7692,39 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Белая Церковь, ул. Таращанская, 191-А
Всего: упаковка (17)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
8073,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Белая Церковь, ул. Таращанская, 155-А
Всего: упаковка (17)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
8073,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Белая Церковь, просп. Независимости, 57
Всего: упаковка (17)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
8073,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 51
Всего: упаковка (1)
8984,62
Экономия: -1247,41 грн
7737,21 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Белая Церковь, ул. Ярмарочная, 8-А
Всего: упаковка (17)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
8073,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Белая Церковь, ул. Гоголя, 18
Всего: упаковка (17)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
8073,90 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Белая Церковь, ул. Гоголя, 16
Всего: упаковка (17)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
8073,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 27
Всего: упаковка (17)
Наличие на 2024-05-20 - 19:00
8073,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Космическая, 19
Всего: упаковка (1)
8524,44
Экономия: -778,57 грн
7745,87 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Белая Церковь, бульв. Александрийский, 95-В
Всего: упаковка (17)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
8073,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Белая Церковь, бульв. Александрийский, 137
Всего: упаковка (17)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
8073,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Белая Церковь, ул. Волонтерская, 4
Всего: упаковка (17)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
8073,90 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 92
Всего: упаковка (1)
8590,23
Экономия: -826,19 грн
7764,04 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (1)
8577,02
Экономия: -851,93 грн
7725,09 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Фастов, ул. Галафеева, 43
Всего: упаковка (17)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
8073,90 грн