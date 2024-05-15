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Анагрелид-Виста капсулы твердые 0,5 мг бутылка, №100 - Днепр (Днепропетровск) (806197) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (1)
8264,96
Экономия: -539,87 грн
7725,09 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 92
Всего: упаковка (1)
8285,13
Экономия: -521,09 грн
7764,04 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 51
Всего: упаковка (1)
8988,06
Экономия: -1250,85 грн
7737,21 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Космическая, 19
Всего: упаковка (1)
8230,38
Экономия: -484,51 грн
7745,87 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Полтава, ул. Великотырновская, 39-А
Всего: упаковка (1)
8490,46
Экономия: -775,57 грн
7714,89 грн
Ощад аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Байрона, 183
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-17 - 14:00
8073,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (1)
8759,83
Экономия: -1030,57 грн
7729,26 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 17:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
Всего: упаковка (2)
8402,80 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 335
Всего: упаковка (1)
8498,22
Экономия: -805,83 грн
7692,39 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Черкассы, ул. Самийла Кошки, 216
Всего: упаковка (2)
8437,35
Экономия: -662,32 грн
7775,03 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Рустави, 13
Всего: упаковка (1)
9158,38
Экономия: -1421,08 грн
7737,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Варва, ул. Мира, 48-В
Всего: упаковка (17)
Наличие на 2024-05-17 - 12:00
8073,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Журавка, ул. Первомайская, 1/3
Всего: упаковка (17)
Наличие на 2024-05-17 - 12:00
8073,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Прилуки, ул. Киевская, 230-Ж
Всего: упаковка (17)
Наличие на 2024-05-16 - 19:00
8073,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Прилуки, ул. Киевская, 230-Е
Всего: упаковка (17)
Наличие на 2024-05-16 - 19:00
8073,90 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Прилуки, ул. Константиновская, 120-А
Всего: упаковка (17)
Наличие на 2024-05-16 - 19:00
8073,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Прилуки, ул. Киевская, 307
Всего: упаковка (17)
Наличие на 2024-05-16 - 20:00
8073,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Прилуки, ул. Вокзальная, 31
Всего: упаковка (17)
Наличие на 2024-05-16 - 19:00
8073,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Прилуки, ул. Киевская, 305
Всего: упаковка (17)
Наличие на 2024-05-16 - 18:00
8073,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Прилуки, ул. Вокзальная, 29
Всего: упаковка (17)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
8073,90 грн