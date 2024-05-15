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Альбувен раствор для инфузий 20 % флакон 100 мл, №1 - Днепр (Днепропетровск) (790751) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 62 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (154)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
2637,30 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (154)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
2637,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1)
2833,68
Экономия: -213,31 грн
2620,37 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (3)
2771,60 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
2565,99
Экономия: -103,07 грн
2462,92 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Круглосуточно
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (3)
2722,80
Экономия: -207,60 грн
2515,20 грн
Аптека социальных цен
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Открыто Закроется в 00:00
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (6)
2729,40
Экономия: -214,20 грн
2515,20 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (154)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
2637,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (2)
3101,47
Экономия: -480,92 грн
2620,55 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (154)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
2637,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
2812,30
Экономия: -286,74 грн
2525,56 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (4)
2806,63
Экономия: -276,50 грн
2530,13 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (154)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
2637,30 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (2)
2784,69
Экономия: -181,69 грн
2603,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (154)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
2637,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (154)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
2637,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (154)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
2637,30 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (154)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
2637,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (154)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
2637,30 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (1)
2727,88
Экономия: -204,15 грн
2523,73 грн