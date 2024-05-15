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Альбувен раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл, №1 - Днепр (Днепропетровск) (790750) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 61 аптеке
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (2)
1753,52 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (6)
1558,99
Экономия: -12,29 грн
1546,70 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Круглосуточно
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (4)
1698,00
Экономия: -129,40 грн
1568,60 грн
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Открыто Закроется в 00:00
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (3)
1702,40
Экономия: -133,80 грн
1568,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
1925,30
Экономия: -299,69 грн
1625,61 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (6)
1596,99
Экономия: -50,29 грн
1546,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
1837,86
Экономия: -196,89 грн
1640,97 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
1836,03
Экономия: -156,59 грн
1679,44 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
Всего: упаковка (2)
1748,45 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (1)
1739,30
Экономия: -98,35 грн
1640,95 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
1770,06
Экономия: -166,37 грн
1603,69 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
Всего: упаковка (1)
1685,84
Экономия: -64,84 грн
1621,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пер. Штурманский, 7
Всего: упаковка (1)
1519,42 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:00
Днепр, ул. Независимости, 29
Всего: упаковка (1)
1547,99
Экономия: -1,29 грн
1546,70 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (1)
1765,67
Экономия: -101,67 грн
1664,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (1)
1693,81
Экономия: -49,81 грн
1644,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Старомостовая, 3-Д
Всего: упаковка (2)
1675,22
Экономия: -69,22 грн
1606,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 92
Всего: упаковка (5)
1688,19
Экономия: -52,19 грн
1636,00 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Поля Александра, 127/2
Всего: упаковка (2)
1680,99
Экономия: -134,29 грн
1546,70 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Независимости, 20-А
Всего: упаковка (1)
1763,09
Экономия: -110,09 грн
1653,00 грн