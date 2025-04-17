Бисопролол-Здоровье (Bisoprolol-Zdorovye)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 60 аптеках в Винница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
14,05
Экономия при брони: -2,25 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
13,15
Экономия при брони: -1,02 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
12,78
Экономия при брони: -0,92 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
12,80
Экономия при брони: -0,93 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
13,02
Экономия при брони: -0,82 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
13,27
Экономия при брони: -1,03 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
12,70
Экономия при брони: -0,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Привокзальная, 2/1
0.9 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
12,73
Экономия при брони: -0,63 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, пл. Привокзальная, -
1.1 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.1 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Станция Винница, 19
1.2 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Соборная, 35
1.6 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
13,82
Экономия при брони: -1,48 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 43
1.7 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье