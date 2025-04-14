Бисопролол-Здоровье (Bisoprolol-Zdorovye)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 89 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
13,64
Экономия при брони: -0,86 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
13,71
Экономия при брони: -0,50 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
13,15
Экономия при брони: -0,97 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
13,84
Экономия при брони: -0,71 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
13,73
Экономия при брони: -0,95 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 31
3.4 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.4 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Преображенская, 42
3.4 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Одесса, ул. Караванского Святослава, 42/46
3.4 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
13,21
Экономия при брони: -0,89 грн