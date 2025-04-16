Бисопролол-Здоровье (Bisoprolol-Zdorovye)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 76 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
13,64
Экономия при брони: -0,77 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
13,14
Экономия при брони: -0,68 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
13,93
Экономия при брони: -1,61 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
14,09
Экономия при брони: -1,77 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
14,04
Экономия при брони: -1,97 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
13,02
Экономия при брони: -0,69 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
12,81
Экономия при брони: -0,47 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
13,69
Экономия при брони: -1,52 грн
Мед-сервис
Николаев, ул. Соборная, 7
3.7 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Николаев, просп. Центральный, 23/5
3.7 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 37-А
3.7 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье