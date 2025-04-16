Киев
Бисопролол-Здоровье (Bisoprolol-Zdorovye)

Бисопролол-Здоровье (Bisoprolol-Zdorovye)

Николаев (адрес не указан)
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Доступно в 76 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
13,64
Экономия при брони: -0,77 грн
12,87 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
13,14
Экономия при брони: -0,68 грн
12,46 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
11,94 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
12,20 грн
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
26,30 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
14,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
11,67 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
12,30 грн
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
14,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
13,93
Экономия при брони: -1,61 грн
12,32 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
14,09
Экономия при брони: -1,77 грн
12,32 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
11,82 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
14,04
Экономия при брони: -1,97 грн
12,07 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
11,16 грн
Аптека24
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
12,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
13,02
Экономия при брони: -0,69 грн
12,33 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
12,81
Экономия при брони: -0,47 грн
12,34 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
11,82 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
13,69
Экономия при брони: -1,52 грн
12,17 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Соборная, 7
3.7 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
12,50 грн
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
14,20 грн
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
28,00 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 22:00
Николаев, просп. Центральный, 23/5
3.7 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
12,50 грн
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
12,80 грн
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
28,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 37-А
3.7 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
11,79 грн
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