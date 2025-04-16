Бисопролол-Здоровье (Bisoprolol-Zdorovye)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 148 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 16 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
12,96
Экономия при брони: -0,89 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 16 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 16 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 16 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
13,07
Экономия при брони: -0,82 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 16 мин
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 16 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
13,94
Экономия при брони: -1,65 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 16 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 16 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
13,11
Экономия при брони: -0,65 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 16 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 16 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
13,78
Экономия при брони: -1,32 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 16 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 16 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 16 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
13,75
Экономия при брони: -1,70 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 16 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
12,93
Экономия при брони: -0,79 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
13,76
Экономия при брони: -1,71 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 16 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
12,84
Экономия при брони: -0,81 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 16 мин
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 16 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 16 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
13,92
Экономия при брони: -1,82 грн