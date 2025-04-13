Бисопролол-Здоровье (Bisoprolol-Zdorovye)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 329 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
13,64
Экономия при брони: -0,86 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
14,05
Экономия при брони: -1,27 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье