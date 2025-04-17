Батончик фруктовый Финик (Fruit bar Date)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 17 аптеках в Винница
Аптека копейка
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
38,64
Экономия при брони: -1,92 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
39,27
Экономия при брони: -2,55 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
38,61
Экономия при брони: -1,89 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
38,18
Экономия при брони: -1,46 грн
Аптека копейка
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
38,28
Экономия при брони: -1,56 грн
Аптека низких цен
Винница, ул. Соборная, 35
1.6 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
38,64
Экономия при брони: -1,92 грн
Аптека копейка
Винница, ул. Киевская, 62
1.7 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
39,00
Экономия при брони: -2,28 грн
Аптека низких цен
Винница, ул. Киевская, 45
1.9 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
39,42
Экономия при брони: -2,70 грн
Аптека копейка
Винница, ул. Киевская, 112-А
2.8 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
39,25
Экономия при брони: -2,53 грн
Аптека низких цен
Винница, ул. Пирогова, 6
2.9 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
38,86
Экономия при брони: -2,14 грн
Аптека низких цен
Винница, ул. Пирогова, 37
3.3 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
39,12
Экономия при брони: -2,40 грн
Аптека копейка
Винница, ул. Зодчих, 2-Б
3.7 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
35,03
Экономия при брони: -2,29 грн
Аптека низких цен
Винница, перек. Свободы / Зодчих, 6/4
3.8 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
39,35
Экономия при брони: -2,63 грн
Аптека копейка
Винница, шоссе Хмельницкое, 21
3.8 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
42,65
Экономия при брони: -1,58 грн
Аптека низких цен
Винница, ул. Пирогова, 111-А
4.7 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
39,21
Экономия при брони: -2,49 грн
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Винница, перек. 600-летия / Келецкая, 50/49
5.2 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
38,63
Экономия при брони: -1,91 грн
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5.3 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
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Экономия при брони: -1,36 грн
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ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
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Аптека низких цен
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35.6 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
38,08
Экономия при брони: -1,36 грн
Аптека низких цен
Хмельник, просп. Свободы, 21-Б
53.0 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
38,37
Экономия при брони: -1,65 грн