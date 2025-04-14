Батончик фруктовый Финик (Fruit bar Date)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 61 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
38,68
Экономия при брони: -1,96 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
41,12
Экономия при брони: -1,72 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
38,54
Экономия при брони: -1,82 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
38,68
Экономия при брони: -1,96 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
39,21
Экономия при брони: -2,49 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
38,35
Экономия при брони: -1,63 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
38,70
Экономия при брони: -1,98 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
44,15
Экономия при брони: -3,08 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
38,23
Экономия при брони: -1,51 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
38,47
Экономия при брони: -1,75 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Караванского Святослава, 42/46
3.4 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
39,23
Экономия при брони: -2,51 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
38,82
Экономия при брони: -2,10 грн
Аптека копейка
Одесса, пл. Греческая, 3/4
3.6 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
38,22
Экономия при брони: -1,50 грн
Аптека шар@
Одесса, просп. Украинских Героев, 3
3.7 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
39,36
Экономия при брони: -2,64 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Строкатой Нины, 33
3.7 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
38,41
Экономия при брони: -1,69 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
3.9 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
38,64
Экономия при брони: -1,92 грн
Аптека копейка
Одесса, перек. Европейская / Большая Арнаутская, 72/69
4.0 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
39,01
Экономия при брони: -2,29 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 76
4.1 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
38,95
Экономия при брони: -2,23 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Ришельевская, 68
4.2 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
38,53
Экономия при брони: -1,81 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
38,18
Экономия при брони: -1,46 грн