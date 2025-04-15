Батончик фруктовый Финик (Fruit bar Date)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 23 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
38,44
Экономия при брони: -1,72 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
39,06
Экономия при брони: -2,34 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
38,82
Экономия при брони: -2,10 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
38,57
Экономия при брони: -1,85 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Федьковича, 21
1.2 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
39,21
Экономия при брони: -2,49 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
38,94
Экономия при брони: -2,22 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
38,72
Экономия при брони: -2,00 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
1.8 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
38,38
Экономия при брони: -1,66 грн
Аптека копейка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
2.3 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
39,36
Экономия при брони: -2,64 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
2.3 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
38,93
Экономия при брони: -2,21 грн
Аптека копейка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
2.9 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
38,04
Экономия при брони: -1,32 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
3.4 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
39,03
Экономия при брони: -2,31 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Низинная, 2
3.4 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
38,83
Экономия при брони: -2,11 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
3.6 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
38,66
Экономия при брони: -1,94 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Мазепы Гетьмана, 12
3.6 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
39,30
Экономия при брони: -2,58 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Княгини Ольги, 69-А
3.8 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
38,82
Экономия при брони: -2,10 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Широкая, 70-В
3.8 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
39,36
Экономия при брони: -2,64 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Научная, 43-А
4.3 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
39,02
Экономия при брони: -2,30 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Научная, 51
4.4 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
38,92
Экономия при брони: -2,20 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Довженко Александра, 2
5.4 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
43,97
Экономия при брони: -2,90 грн