Батончик фруктовый Финик (Fruit bar Date)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 154 аптеках в Киев
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
38,23
Экономия при брони: -1,51 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
38,66
Экономия при брони: -1,94 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
38,01
Экономия при брони: -1,29 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
38,49
Экономия при брони: -1,77 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
38,52
Экономия при брони: -1,80 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
38,23
Экономия при брони: -1,51 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
39,08
Экономия при брони: -2,36 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
38,13
Экономия при брони: -1,41 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Константиновская, 25
2.1 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
39,45
Экономия при брони: -2,73 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
2.1 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
39,46
Экономия при брони: -2,74 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
2.2 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
38,30
Экономия при брони: -1,58 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
2.4 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
39,33
Экономия при брони: -2,61 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
2.6 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
38,80
Экономия при брони: -2,08 грн
Аптека копейка
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
2.6 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
43,37
Экономия при брони: -2,30 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Златоустовская, 55
2.7 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
38,82
Экономия при брони: -2,10 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Антоновича, 66
2.7 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
39,41
Экономия при брони: -2,69 грн
Аптека низких цен
Киев, пл. Вокзальная, 1
2.7 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
38,98
Экономия при брони: -2,26 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Межигорская, 56
2.8 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
38,96
Экономия при брони: -2,24 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
3.1 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
39,03
Экономия при брони: -2,31 грн
Аптека низких цен
Киев, пер. Политехнический, 1/3
4.0 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
38,29
Экономия при брони: -1,57 грн