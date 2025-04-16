Батончик фруктовый Финик (Fruit bar Date)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 52 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
39,37
Экономия при брони: -2,65 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
39,01
Экономия при брони: -2,29 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
38,65
Экономия при брони: -1,93 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
38,91
Экономия при брони: -2,19 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
38,83
Экономия при брони: -2,11 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
39,46
Экономия при брони: -2,74 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
38,62
Экономия при брони: -1,90 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
38,53
Экономия при брони: -1,81 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
38,62
Экономия при брони: -1,90 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.2 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
42,99
Экономия при брони: -1,92 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 72
2.6 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
43,10
Экономия при брони: -2,03 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
2.7 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
39,11
Экономия при брони: -2,39 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
3.0 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
38,12
Экономия при брони: -1,40 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
38,22
Экономия при брони: -1,50 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 87-Г
3.0 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
39,01
Экономия при брони: -2,29 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 12
3.5 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
38,92
Экономия при брони: -2,20 грн
Аптека шар@
Кривой Рог, ул. Свято-Николаевская, 44
3.5 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
38,03
Экономия при брони: -1,31 грн
Аптека шар@
Кривой Рог, ул. Зинченко Владимира, 1
3.7 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
39,11
Экономия при брони: -2,39 грн
Аптека нежных цен
Кривой Рог, ул. Старовокзальная, 26-А
3.9 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
39,15
Экономия при брони: -2,43 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 22
4.1 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
38,15
Экономия при брони: -1,43 грн