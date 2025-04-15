Батончик фруктовый Финик (Fruit bar Date)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 69 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
39,38
Экономия при брони: -2,66 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
39,30
Экономия при брони: -2,58 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
38,22
Экономия при брони: -1,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
38,93
Экономия при брони: -2,21 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
38,35
Экономия при брони: -1,63 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
38,97
Экономия при брони: -2,25 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
38,77
Экономия при брони: -2,05 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
38,01
Экономия при брони: -1,29 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
38,96
Экономия при брони: -2,24 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
38,49
Экономия при брони: -1,77 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
39,38
Экономия при брони: -2,66 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
4.2 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
42,01
Экономия при брони: -2,61 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
38,24
Экономия при брони: -1,52 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
4.4 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
39,47
Экономия при брони: -2,75 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 10-К
4.5 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
39,21
Экономия при брони: -2,49 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 27
4.6 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
39,12
Экономия при брони: -2,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Пастера, 2
4.6 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
38,90
Экономия при брони: -2,18 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Старомостовая, 3-Д
4.7 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
39,01
Экономия при брони: -2,29 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Бандеры Степана, 2-Б
4.7 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
38,29
Экономия при брони: -1,57 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 121
4.7 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
39,03
Экономия при брони: -2,31 грн