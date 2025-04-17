Батончик фруктовый Финик (Fruit bar Date)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках в Чернигов
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 50 мин
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
39,33
Экономия при брони: -2,61 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 20 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
38,98
Экономия при брони: -2,26 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 50 мин
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
38,31
Экономия при брони: -1,59 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
38,46
Экономия при брони: -1,74 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 50 мин
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
39,27
Экономия при брони: -2,55 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
38,10
Экономия при брони: -1,38 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
38,05
Экономия при брони: -1,33 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 50 мин
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
39,17
Экономия при брони: -2,45 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Летная, 25-Б
2.4 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
38,66
Экономия при брони: -1,94 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 62
2.6 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
39,10
Экономия при брони: -2,38 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
38,69
Экономия при брони: -1,97 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.7 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
38,41
Экономия при брони: -1,69 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Соборности, 10
3.0 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
38,38
Экономия при брони: -1,66 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 17
3.1 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
38,82
Экономия при брони: -2,10 грн
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Закроется через 20 мин
Чернигов, просп. Мира, 194
3.1 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
38,24
Экономия при брони: -1,52 грн
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Чернигов, ул. Еськова Курсанта, 10
3.3 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
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Экономия при брони: -2,05 грн
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Закроется через 50 мин
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64.9 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
38,89
Экономия при брони: -2,17 грн
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Открыто
Закроется через 50 мин
Нежин, ул. Шевченко Тараса, 126/40
66.8 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
38,53
Экономия при брони: -1,81 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 50 мин
Новые Петровцы, ул. Свято-Покровская, 218-А
113.5 км
ФРУКТОВЫЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФИНИК" С МИНДАЛЕМ И ТЫКВОЙ 38 г №1
Витапак
41,78
Экономия при брони: -2,38 грн