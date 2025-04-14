Харьков (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
ГЕМОГИЛ ПРО СРЕДСТВО КОСМЕТИЧЕСКОЕ 75 мл №1
Gruppo Farmaimpresa
1798,60
Экономия при брони: -117,59 грн
1681,01 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
ГЕМОГИЛ ПРО СРЕДСТВО КОСМЕТИЧЕСКОЕ 75 мл №1
Gruppo Farmaimpresa
1794,54
Экономия при брони: -113,53 грн
1681,01 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 30 мин
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
ГЕМОГИЛ ПРО СРЕДСТВО КОСМЕТИЧЕСКОЕ 75 мл №1
Gruppo Farmaimpresa
1807,22
Экономия при брони: -126,21 грн
1681,01 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
3.6 км
ГЕМОГИЛ ПРО СРЕДСТВО КОСМЕТИЧЕСКОЕ 75 мл №1
Gruppo Farmaimpresa
1793,34
Экономия при брони: -112,19 грн
1681,15 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.5 км
ГЕМОГИЛ ПРО СРЕДСТВО КОСМЕТИЧЕСКОЕ 75 мл №1
Gruppo Farmaimpresa
1769,01
Экономия при брони: -87,86 грн
1681,15 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.5 км
ГЕМОГИЛ ПРО СРЕДСТВО КОСМЕТИЧЕСКОЕ 75 мл №1
Gruppo Farmaimpresa
1807,52
Экономия при брони: -126,07 грн
1681,45 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
ГЕМОГИЛ ПРО СРЕДСТВО КОСМЕТИЧЕСКОЕ 75 мл №1
Gruppo Farmaimpresa
1787,13
Экономия при брони: -106,57 грн
1680,56 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
5.0 км
ГЕМОГИЛ ПРО СРЕДСТВО КОСМЕТИЧЕСКОЕ 75 мл №1
Gruppo Farmaimpresa
1805,88
Экономия при брони: -125,32 грн
1680,56 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Старицкого, 16
5.1 км
ГЕМОГИЛ ПРО СРЕДСТВО КОСМЕТИЧЕСКОЕ 75 мл №1
Gruppo Farmaimpresa
1774,76
Экономия при брони: -93,61 грн
1681,15 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 33
6.2 км
ГЕМОГИЛ ПРО СРЕДСТВО КОСМЕТИЧЕСКОЕ 75 мл №1
Gruppo Farmaimpresa
1771,40
Экономия при брони: -90,39 грн
1681,01 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, просп. Славы, 1
6.7 км
ГЕМОГИЛ ПРО СРЕДСТВО КОСМЕТИЧЕСКОЕ 75 мл №1
Gruppo Farmaimpresa
1793,68
Экономия при брони: -112,53 грн
1681,15 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 33-А
7.2 км
ГЕМОГИЛ ПРО СРЕДСТВО КОСМЕТИЧЕСКОЕ 75 мл №1
Gruppo Farmaimpresa
1742,85
Экономия при брони: -61,84 грн
1681,01 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 155/93
8.1 км
ГЕМОГИЛ ПРО СРЕДСТВО КОСМЕТИЧЕСКОЕ 75 мл №1
Gruppo Farmaimpresa
1765,29
Экономия при брони: -84,14 грн
1681,15 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
8.5 км
ГЕМОГИЛ ПРО СРЕДСТВО КОСМЕТИЧЕСКОЕ 75 мл №1
Gruppo Farmaimpresa
1746,37
Экономия при брони: -65,22 грн
1681,15 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Тракторостроителей, 160
9.2 км
ГЕМОГИЛ ПРО СРЕДСТВО КОСМЕТИЧЕСКОЕ 75 мл №1
Gruppo Farmaimpresa
1785,44
Экономия при брони: -104,88 грн
1680,56 грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Змиев, ул. Лиманская, 21
35.6 км
ГЕМОГИЛ ПРО СРЕДСТВО КОСМЕТИЧЕСКОЕ 75 мл №1
Gruppo Farmaimpresa
1752,81
Экономия при брони: -71,80 грн
1681,01 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Богодухов, пл. Независимости, 18
55.0 км
ГЕМОГИЛ ПРО СРЕДСТВО КОСМЕТИЧЕСКОЕ 75 мл №1
Gruppo Farmaimpresa
1741,81
Экономия при брони: -60,66 грн
1681,15 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Балаклея, ул. Октябрьская, 16
73.7 км
ГЕМОГИЛ ПРО СРЕДСТВО КОСМЕТИЧЕСКОЕ 75 мл №1
Gruppo Farmaimpresa
1801,96
Экономия при брони: -120,81 грн
1681,15 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Пастера, 2
190.7 км
ГЕМОГИЛ ПРО СРЕДСТВО КОСМЕТИЧЕСКОЕ 75 мл №1
Gruppo Farmaimpresa
1804,19
Экономия при брони: -123,63 грн
1680,56 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Переяслав, ул. Школьная, 45-А
343.0 км
ГЕМОГИЛ ПРО СРЕДСТВО КОСМЕТИЧЕСКОЕ 75 мл №1
Gruppo Farmaimpresa
1770,92
Экономия при брони: -90,36 грн
1680,56 грн