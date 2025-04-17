Винница (адрес не указан)
Доступно в 71 аптеках в Винница
Аптека копейка
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.
593,45
Экономия при брони: -80,73 грн
Подорожник
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.
672,30 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.
603,14
Экономия при брони: -90,73 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.
Ощад аптека
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.
672,30 грн
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.
672,30 грн
Аптека низких цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.
599,06
Экономия при брони: -86,65 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.
Аптека копейка
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.
601,11
Экономия при брони: -88,70 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.
672,30 грн
Аптека копейка
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.
589,20
Экономия при брони: -36,42 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.
592,94
Экономия при брони: -40,16 грн
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.
672,30 грн
Аптека копейка
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.
604,67
Экономия при брони: -83,27 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.
586,42
Экономия при брони: -65,17 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.
672,30 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.
672,30 грн
Подорожник
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.
672,30 грн
Аптека копейка
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.
587,89
Экономия при брони: -66,64 грн
Подорожник
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.
672,30 грн