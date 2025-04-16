Николаев (адрес не указан)
Доступно в 82 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.
390,45
Экономия при брони: -31,07 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.
554,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.
597,76
Экономия при брони: -44,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.
588,10
Экономия при брони: -104,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.
607,97
Экономия при брони: -55,26 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.
604,90
Экономия при брони: -52,19 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.
554,70 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.
554,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.
576,60
Экономия при брони: -92,90 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.
612,52
Экономия при брони: -59,75 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.
595,36
Экономия при брони: -77,17 грн
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.
585,60
Экономия при брони: -67,41 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.
595,98
Экономия при брони: -43,21 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.
554,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.
391,89
Экономия при брони: -23,01 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.
594,07
Экономия при брони: -75,05 грн
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.
601,95
Экономия при брони: -82,93 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.
554,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.
389,51
Экономия при брони: -21,03 грн