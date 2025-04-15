Львов (адрес не указан)
Доступно в 124 аптеках в Львов
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.
554,70 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.
582,41
Экономия при брони: -23,26 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.
554,70 грн
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.
554,70 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.
588,30
Экономия при брони: -106,00 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.
599,85
Экономия при брони: -59,40 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.
596,23
Экономия при брони: -56,27 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.
554,70 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.
192,04
Экономия при брони: -31,44 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.
566,80
Экономия при брони: -84,50 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.
554,70 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.
590,10
Экономия при брони: -107,80 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.
554,70 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.
554,70 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.
554,70 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.
590,10
Экономия при брони: -107,80 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.
590,10
Экономия при брони: -107,80 грн
Подорожник
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.
554,70 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.
554,70 грн