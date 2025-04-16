Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 124 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.
554,70 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.
604,61
Экономия при брони: -87,03 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.
554,70 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.
599,06
Экономия при брони: -45,83 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.
603,36
Экономия при брони: -67,44 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.
597,64
Экономия при брони: -44,84 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.
596,28
Экономия при брони: -43,48 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.
554,70 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.
605,97
Экономия при брони: -53,17 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.
593,05
Экономия при брони: -66,70 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.
554,70 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.
601,04
Экономия при брони: -130,46 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.
591,69
Экономия при брони: -121,11 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.
554,70 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.
599,57
Экономия при брони: -45,96 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.
516,00
Экономия при брони: -41,40 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.
554,70 грн