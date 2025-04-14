Харьков (адрес не указан)
Доступно в 133 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.
585,06
Экономия при брони: -32,22 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.
554,70 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.
554,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.
554,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.
554,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.
599,56
Экономия при брони: -53,44 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.
554,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
1.7 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.
602,33
Экономия при брони: -76,72 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.
554,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
2.0 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 110
2.2 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.