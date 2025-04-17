Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 53 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.
672,30 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.
672,30 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.
672,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 51 мин
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.
714,96
Экономия при брони: -44,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 51 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.
672,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 21 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.
709,12
Экономия при брони: -37,86 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.
672,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 51 мин
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.
696,38
Экономия при брони: -25,56 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.
587,60
Экономия при брони: -108,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.
600,31
Экономия при брони: -46,74 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 51 мин
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.
613,04
Экономия при брони: -60,13 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.
672,30 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.
594,78
Экономия при брони: -41,21 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.
672,30 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.
672,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.
584,72
Экономия при брони: -31,61 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.
584,32
Экономия при брони: -30,88 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.
587,44
Экономия при брони: -22,20 грн
Ощад аптека
Открыто
Закроется через 51 мин
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.2 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.
672,30 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Витодол капсулы №30
LABORELL SP.Z.O.O.